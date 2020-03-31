Офис генпрокурора продлил сроки расследования дела Шеремета до июня

31.03.2020, 3:31, Новости дня

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца — до 12 июня 2020 года. Об этом 30 марта hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.

Следователи аргументировали свою просьбу необходимостью провести еще около 20 экспертиз и дополнительные следственные действия.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд рано. По словам Зузака, все трое подозреваемые – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь – на данный момент отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.

В то же время адвокаты подозреваемых подавали протест относительно этого ходатайства. По словам защитников, документ составлен с нарушениями.

В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, срок которой истекает в начале апреля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января 2020 года меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.