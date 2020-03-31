Мнение: Навес

31.03.2020, 3:25, Разное

В связи с динамично развивающейся ситуацией на ключевых мировых рынках – Китае, Европе и США – происходит столь же динамичная переоценка спроса на базовые сырьевые товары. Нас, как нефтяной и газовый придаток развитых экономик, понятно, интересует в первую очередь спрос на нефть и газ.

Блумберг оценивает дисбаланс между спросом и предложением нефти на рынке примерно в 25 млн баррелей в сутки. Это абсолютно фантастический объем. Проблема в том, что восстановление китайского рынка почти закончилось, и результаты не радуют – офциальный индекс восстановления составляет 86,8%, причем темпы восстановления в последние дни упали почти до нуля. Это означает, что приблизительно 10-12 процентов китайской экономики исчезли. Цена вопроса составляет 15 триллионов юаней или 2,2 триллиона долларов – то есть, Китай потерял экономику всей России. Только своей экономики. Вполне вероятно, что сопоставимые потери потнесет и Европа. Про США сказать сложно, так как Штаты имеют то, чего нет ни у кого – эмиссию мировой валюты. Эмиссионный доход США вполне может покрыть их издержки, но вряд ли больше.

Сказанное означает, что все предыдущие расчеты спроса российского сырья идут лесом. Ни Европе, ни Китаю уже не нужны в прежних объемах ни наш газ, ни наша нефть. Вопрос уже не стоит об удержании рынков – вопрос стоит о банальном выживании. В прямом, сугубо физическом смысле.

Из 25 подсчитанных Блумбергом миллионов баррелей при сохранении пропорций, которые уже демонстрирует Китай и, возможно, продемонстрирует европейская экономика, в лучшем случае удастся "пристроить" примерно 10-12 миллионов баррелей. Еще столько же останутся невостребованными. До эпидемии мировое потребление нефти составляло 100 (точнее, 101) миллионов баррелей в сутки. К концу 2020 года оно в лучшем случае будет составлять 85-90 млн. Перед всеми производителями стоит один и тот же вопрос – всеобщее соглашение о контроле над добычей нефти с квотами и жесточайшими карами нарушителям Сухаревской конвенции. Причем кара понятна и очевидна – эмбарго.

Технически "навес" можно слегка уменьшить, выбросив с рынка пару-тройку производителей до того, как будет заключено соглашение. И такой подход напрашивается. В конце концов, по итогам Второй мировой войны в Ялте и Потсдаме заседали три державы-победительницы, которые и установили правила, которые действовали как для побежденных, так и для всех остальных. По итогам войны победители выбросили из переговорного процесса проигравшую Германию, чем существенно упростили для себя сведение послевоенных балансов.

Происходящее сегодня – та же война. В ином формате, но конец любой войны – это всегда новый "вечный мир" на условиях победителей, причем проигравших за стол переговоров не приглашают, а диктуют им условия мира. В этой войне всё будет точно так же – кто-то сядет за стол, а кто-то будет переминаться в предбаннике. Прямо сейчас идет выяснение, где чьё место. И, кстати говоря, совсем не факт, что нас пустят даже в предбанник. Могут и на коврике за дверью постелить.

И здесь некого стращать ракетами с непредсказуемыми траекториями, здесь работают иные аргументы. Которых у путинской России нет вообще. Победитель в этой войне – либо тот, кто обладает технологиями, позволяющими ему выдержать любой демпинг со стороны конкурентов, либо обладающий запасом ресурсов, либо союзниками. Ничего этого у России нет и в помине. А потому козырять нечем. Наш вождь умеет скручивать счетчик со своих сроков, как заправский мошенник на автомобильном базаре, но этот талант в данном случае будет невостребован. Других талантов, увы, не наблюдается.

Как именно России будут диктовать условия нового мирового порядка в вопросах торговли нефтью и газом – вопрос интересный. Но несущественный. Сколько бы Путину и его дружкам не оставили в виде квот, этого все равно будет недостаточно чтобы одновременно воровать как прежде и обеспечивать выживаемость страны. Чем-то придется жертвовать, но мы ведь понимаем, что воровать меньше эти не согласятся никогда. А для чего они вообще здесь, как не за этим? Поэтому нынешняя модель разворовывания страны в любом сценарии схлопнется, а раз так – то новую модель будут создавать и новые люди. И это неизбежно.