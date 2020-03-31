Мнение: Авангард под присмотром химиков

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31.03.2020, 3:18, Разное

Интервью с экспертами:

«Однажды в пробе мне попался очень интересный по составу синий пигмент, — рассказывает Светлана Писарева. — Не традиционный синий кобальт (алюминат кобальта), который был впервые синтезирован в начале XIX века и продолжает производиться сегодня, а соединение кобальта, цинка и кремния. Расследование привело меня на Дулевскую фарфоровую фабрику. Выяснилось, что технолог фабрики разработал новый синий пигмент для росписи фарфора в конце 1950-х годов, и в 1961 году Ленинградский завод художественных красок выпустил на его основе масляную краску „кобальт спектральный“. Стало ясно, что картина, которую я исследовала, никак не могла быть картиной Александры Экстер (1882–1949) и претендовать на 1910–1920-е годы создания. Теперь это отличный способ датировки и географической привязки: пигмент долго производился только в СССР».

Источник: Шакко



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