 

Трамп: РФ отправила в США «очень большой самолет» с медоборудованием

31.03.2020, 3:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ в связи с пандемией нового коронавируса прислала в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <…>. РФ прислала нам очень и очень большой самолет <…> медицинского оборудования. Это очень мило», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», – добавил глава Белого дома.

По информации университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Накануне число заразившихся коронавирусом в США достигло 143 тыс. человек.

В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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