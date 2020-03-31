Le Monde – во Франции призвали Европу к солидарности в борьбе с последствиями пандемии

31.03.2020, 3:15, Новости дня

Если Евросоюзу не удастся выйти единым из коронавирусного кризиса, ему придётся столкнуться с проблемой экзистенциального характера и задуматься о месте некоторых членов в блоке, сказала государственный секретарь Франции по делам Европы Амели Де Моншалин. Как замечает Le Monde, странам ЕС до сих пор не удаётся прийти к полному согласию по поводу мер, необходимых для выхода из рецессии, вызванной пандемией Covid-19.



Reuters

Евросоюзу придётся решать вопросы, связанные с самим его существованием, в том числе, о месте некоторых его членов внутри блока, если ему не удастся выйти единым из коронавирусного кризиса, сказала государственный секретарь Франции по делам Европы Амели Де Моншалин.

Как заметила Моншалин в интервью французским СМИ, Европа «должна вместе готовиться к выходу из кризиса, восстановлению, готовиться к будущему и продемонстрировать нашу эффективность».

Как напоминает Le Monde, в субботу экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор предупредил, что отсутствие солидарности «стремительно приведёт европейский союз к смертельной опасности».

«Сегодня мы остаёмся на плаву, и мы остаёмся на плаву вместе, будучи едиными», — сказала государственный секретарь, имея в виду меры, принятые коллективно членами ЕС в ответ на кризис в области здравоохранения и его экономические последствия, как только прошёл первый рефлекс замкнуться в себе.

Как напомнила Моншалин, Европейский центральный банк запустил беспрецедентную программу поддержки стран объёмом €750 млрд, кроме того, согласно плану Еврокомиссии стоимостью €40 миллиардов , были отменены правила Пакта стабильности в Европе относительно бюджетного дефицита.

По мнению государственного секретаря, для возрождения посткризисной экономики можно предусмотреть различные «технические инструменты». «Но мы не можем освободить себя от этой солидарности (…). Если некоторые считают, что могут отстраниться, это будет иметь серьёзные последствия для европейского проекта», — добавил она.

Как напоминает газета, в четверг 27 государств-членов ЕС под давлением Италии, где пандемия унесла больше всего жизней, договорились в течение двух недель изучить возможность принятия более серьёзных мер по борьбе с объявленной рецессией. При этом канцлер Германии Ангела Меркель выразила своё несогласие с идеей выпуска «корона-облигаций», как того требуют лидеры Франции и Италии, для того, чтобы иметь общий долговый инструмент для реагирования на кризис связанный с коронавирусом.