 

BFM – Красный Крест предупреждает — длительная изоляция грозит депрессией и проблемами с психикой

31.03.2020, 3:15, Новости дня

Длительный режим изоляции может негативно сказаться на психике людей и вызвать у них чувство тревоги и депрессию, пишет BFM со ссылкой на представителей общества Красный Крест. Члены организации призывают усилить психологическую поддержку работников здравоохранения и других лиц, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса, а также других людей, напомнив, что изоляция повышает риск самоубийств.


Reuters

Изоляция может оказать длительное психологическое воздействие на человека, вызывая у него чувство тревоги ил депрессию, особенно если ситуация затягивается, пишет BFM. По этой причине в пятницу Красный Крест призвал усилить психологическую поддержку работников здравоохранения и других лиц, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса. По словам генерального секретаря Международной федерации Общества Красный Крест и Красный Полумесяц  Джагана Чапагайна, спрос на психосоциальную поддержку «значительно возрос».

В интервью французским СМИ Чапагайан признал, что поддержка психического здоровья «не может быть в настоящее время приоритетной задачей», но отметил, что это важная проблема, «затрагивающая миллионы и миллионы людей». «Если мы не уделяем достаточного внимания психосоциальным потребностям и потребностям в психическом здоровье, многие люди рискуют умереть в одиночестве и отчаянии, от боли, которая убивает «тихо», — настаивает эксперт.

Президент МФКК Франческо Рокка, в настоящее время находящийся в Италии, заявил на виртуальном пресс-брифинге в пятницу, что «в условиях изоляции увеличивается риск самоубийств». Как напоминает издание, в настоящее время около трёх миллиардов по всему миру призывают оставаться дома в попытке обуздать пандемию коронавируса, в результате которой погибло более 25 000 человек во всем мире. По данным Красного Креста, эта ситуация повышает уровень депрессии, тревоги и других проблем с психическим здоровьем.

Стресс «также оказывает влияние на здоровье и социальные отношения», отметил Джаган Чапагайн, подчеркнув риски роста случаев насилия в семье. Он также подчеркнул, что медицинский персонал, а также волонтёры Красного Креста работают в очень трудных условиях, не имея возможности обеспечить физический комфорт людям.

—«Даже в зонах конфликта мы можем обниматься, когда нам страшно. Самое ужасное в этой пандемии — отсутствие физического контакта между людьми», — признался он. Как передаёт сайт телеканала, во Франции режим изоляции должен продлиться как минимум до 15 апреля.



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