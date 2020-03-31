 

“Едет крыша не спеша”: Боярская взвыла в четырех стенах из-за карантина

31.03.2020, 3:06, Разное

В своем инстаграм-аккаунте звезда пожаловалась на то, что близкие начали ее напрягать. “Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша”, – с горькой иронией написала артистка.

Елизавета Боярская отметила, что уже десятый день находится на карантине и ничего не успевает, кроме домашних дел. “Кормежка”, мойка, стирка, глажка, дети, игры, учеба – семейные обязанности отнимают все ее время.

Знаменитость восхитилась ежедневным незаметным трудом домохозяек. Она назвала их героинями. К своей публикации артистка приложила забавный снимок, который показывает их с мужем состояние. На фото они изображены с дурашливыми улыбками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT

В комментариях подписчицы поддержали Елизавету Боярскую. Многие написали, что понимают актрису и сами ежедневно находятся в подобной ситуации. Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России некоторые звезды начали страдать от безделья, не имея возможности участвовать в концертах и спектаклях. Ранее на карантин пожаловался Михаил Боярский. 

Артист ищет альтернативу изоляции дома. Он рассматривает возможность отправиться за город в условиях эпидемии коронавируса в России. Самоизоляцию актер сравнил с нахождением в камере.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мишустин анонсировал штрафы

26.03 / Астрономы перечислили метеоритные дожди 2020 года

10.03 / Назван секрет экономной езды на авто ВАЗ-2106

09.03 / Эксперты Sohu признали российские двигатели НК-32 «технологическим чудом»

12.02 / На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу

09.03 / Диетологи дали советы относительно питания женщинам после 40 лет

04.03 / В Самаре у четырех учащихся школы диагностировали туберкулез

14.03 / Личное: Наркоманка Боня?

18.03 / Организаторы отменили проведение музыкального конкурса «Евровидение»

23.02 / The National Interest: Турция может втянуть Америку в «сценарий третьей мировой войны с Россией»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска