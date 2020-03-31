 

Джоли изолировала детей от Питта из-за коронавируса

31.03.2020, 3:06, Разное

Во всем мире объявлен режим самоизоляции. Люди сидят дома, стараясь не выходить на улицу без острой необходимости и не контактировать с окружающими. Виной всему пандемия коронавируса.

Хитрая Джоли решила воспользоваться удачным для нее моментом. Теперь она вместе со всеми своими детьми, а их у нее шесть, проводит все время дома. Отца семейства Анджелина наотрез отказалась пускать на порог.

Актриса обосновала свое решение тем, что боится за здоровье наследников. Ведь нельзя быть полностью уверенной, что Питт не заразит их коронавирусом.

Поведение экс-супруги вывело Брэда из себя. Голливудская звезда рвет и мечет в попытке договориться с бывшей возлюбленной. Он требует, чтобы Анджелина отдала ему наследников на оставшийся период карантина из-за пандемии коронавируса. Но та, в свою очередь, наотрез отказывается идти на поводу у отца своих детей.

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Публикация от Angelina Jolie▪Анджелина Джоли (@angelinadjollie) 12 Фев 2020 в 6:05 PST

Тем временем, активное распространение инфекции COVID-19 принесло Джоли еще одну радость. Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в мире к ней вернулся старший сын Мэддокс. Молодой человек прилетел из Кореи, где учится в университете. 



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