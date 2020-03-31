 

Мнение: Земельный вопрос их испортил…

31.03.2020, 3:05, Разное

Так забавно читать ленту, где клянут Зеленского за сговор с Порошенко.
А ведь сколько раз говорилось, что принципиально Зеленский от Порошенко не отличается, не считая спецэффектов для доверчивой публики и пустой риторики из цикла "голосуй сердцем".
В итоге, некоторые особо доверчивые, которое не поняли этого ранее, наконец то дождались очередного очевидного олигархического договорняка, где избирателей Зеленского (или вернее сказать, "электоральную массу"), в очередной раз прокинули, как это обычно и бывает на Украине с голосовавшими за "не такого как эти".
На практике же особой разницы нет. Может теперь дойдет? Хотя кого я обманываю…
И поэтому сегодня достаточно занимательно смотреть на крики "Я думал он такой, а он вон какой" и "Я думал он посадит Порошенко, а он вместе с ним продал украинскую землю", а также "я за него голосовал, потому что он против Порошенко, а он теперь сам с Порошенко".
Кто-то слишком много смотрел сериалов про Голобородько и оторвался от реальности украинской политики, которая по части предательства весьма предсказуема, достаточно на ту же "Партия регионов" посмотреть или Соц.партию Мороза. Зеленский тут не первый и не последний.

Поэтому Порошенко не сидит.
Поэтому Аваков по-прежнему министр МВД.
Поэтому США вертят киевской политикой как хотят.
Поэтому война на Донбассе продолжается и будет продолжаться.

Источник: Colonel Cassad



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