 

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

31.03.2020, 3:01, Разное

Сын королевы Великобритании принц Чарльз излечился от коронавирусной инфекции. О состоянии здоровья первого в очереди наследника британского престола сообщает Reuters.

Коронавирус у 71-летнего принца Уэльского диагностировали 25 марта, после чего он самоизолировался в своей шотландской резиденции. Болезнь протекала легко, наследник продолжал работать.

После консультации с врачом принц принял решение выйти из карантина: он собирается возобновить свои рабочие встречи. Его супруга — герцогиня Корнуольская Камилла — продолжит соблюдать режим самоизоляции несмотря на отрицательный тест на COVID-19.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что королева Елизавета, которая 19 марта уехала из Лондона в Виндзорский замок вместе со своим 98-летним мужем Филиппом, находится в добром здравии.

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Источник: Новая газета



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