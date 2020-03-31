Мнение: Письмо: “Врать не умею”

31.03.2020, 3:01, Разное

Это письмо сами разбирайте.

Но правила рубрики для комментаторов не забывайте.

eugeny_888

Здравствуйте, Эволюция! От всей души благодарю за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1125994.html

В кратце – есть одна знакомая, ну как знакомая – вместе работали более 10 лет назад + в то время был общий досуг, потом как-то сошло на нет и виделись раз в года 2-3 на днях рождения общих друзей/ее коллег.

Вы давали разрешение писать, если ситуация получит продолжение. Пользуясь этим случаем, прошу разбора.

Недавно разбила машину мужа в дтп/она виновник. Просит на ремонт в долг порядка 300к с небольшим на три года. Основные ее друзья уже слились.

С одной стороны не понимаю почему это не забота ее мужа, да и эта сумма как раз средний лимит даже по кредитке/без обращений в банк.

С другой, у самого невозвратных займов уже на большую сумму, не считая текущих этого же порядка (опять же на грани невозвратных – родственники/по работе).

Пока выиграл время, предложив одолжить до осени. Врать что нет, было бы не убедительно, да и не умею.

Как тактично донести, что с точки зрения дающего деньги на (и в) текущих условиях – все равно, что их выбросить? И ей лучше всего решать вопрос с банком, тк срок большой.

Хотя ответ очевиден, что ртом, но всё же 🤨.

С уважением, Евгений