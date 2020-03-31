Личное: Предатели Родины

31.03.2020, 2:54, Разное

Первые 2 недели марта Лера Кудрявцева провела в Дубае. Вернувшись, отправилась на вечеринку Игоря Крутого, куда припёрся уже больной коронавирусом Лещенко.



Фото: Соцсети

На распоряжение о самоизоляции для тех, кто вернулся в Россию из-за границы, Лера забила болт.

На этом она, впрочем, не остановилась.



Должна была сидеть на карантине, а припёрлась не только на тусовку чёрных дыр нашего шоубизнеса, но и на работу.

На днях я уже высказалась по поводу всей нашей светской тусовки:

Скажу честно: если все наши светские заболеют, что, скорее всего, и произойдёт, я горевать не буду.

Мне наших светских скотов не жалко. Вот совсем не жалко.

Мне жалко няней, которые сидят с их детьми, пока те шарятся по светским пьянкам. Жалко водителей, домработниц, секретарей. Мне жалко их домашний персонал и сотрудников их компаний. Мне жалко всех нас.



Лера в Дубае. Лера на вечеринке Крутого. Лера на работе. Фото: Соцсети

Кудрявцева — теле-простигоспАди-звизда! — вышла на работу, наплевав на карантин. Маску на свою кривую морду не напялила. Вокруг — сотрудники, которые вынуждены находиться в одном помещении с потенциальной разносчицей заразы.

Да, сотрудники — в масках. Только вот маски, если уж на то пошло, нужны больным людям, а не здоровым.

Носитель коронавируса чихнёт на поверхность стола, кто-то коснётся этой поверхности рукой и по выработанной годами привычке поправит очки на лице.

Так может произойти заражение коронавирусом ни в чём неповинного человека, начальница которого сначала слетала заграницу, потом сходила на тусовку (уверена, что не на одну) и теперь припёрлась на работу без маски.

Ещё и паясничает, обзывая сволочами тех сознательных людей, которые сидит дома.

Теперь же Кудрявцева оправдывается. Говорит, что на тусовке Крутого, куда притащился Лещенко с коронавирусом, все вели себя осторожно.

Давайте ещё раз посмотрим на «осторожное» поведение чёрных дыр на этой тусовке, включая саму Леру:

Вот как комментирует ситуацию сама Кудрявцева:

Когда узнала, что творится с Лещенко, в срочном порядке вызвала скорую. Сказала, что была в Дубае и общалась с человеком, у которого выявили коронавирус. Через пять минут ко мне приехали. Честно говоря, я думала, буду ждать долго. Доктор был в специальной одежде. Целый час разговаривал со мной. У меня взяли мазок из носа и рта. Сказали, что желательно три дня посидеть дома. Через три дня, если у вас есть диагноз, то вам позвонят.

Проведём разбор полётов?

1) Вернувшись в Россию из Дубая, Кудрявцева на карантин не села. Зассала она только тогда, когда узнала, что Лещенко болен. До этого ей и на заразу, и на то, что она её, возможно, распространяет, было плевать.

2) К Кудрявцевой врач приехал через 5 минут после того, как она его вызвала. Думаете, к вам или вашим родителям медики приедут столь же быстро?

3) Врач общался с Кудрявцевой «целый час». Думаете, вы тоже можете рассчитывать на такое к себе отношение?

4) Врач сказал, что Кудрявцевой — «желательно три дня посидеть дома».

Желательно?! Баба общалась с диагностированным коронавирусом персонажем, но дома посидеть — всего лишь «желательно»?!

Как видите, в условиях пандемии люди начинают показывать своё истинное нутро. И нутро нашей тусовки насквозь прогнило.

Тупые эгоисты и эгоистки, которым плевать на всё, кроме своих сильно подгорающих в данный момент жоп.

Врут, подтирают старые посты в своих Эскортограмчиках или вовсе их закрывают, анально огораживаясь от справедливого народног гнева.

К сожалению, события разворачиваются так, как я и предсказывала. Коронавирус в Россию привезли богатые, им же — доступна лучшая медицинская помощь и аппараты ИВЛ.

Лещенко вон ответилировали! А простой мужик, наверное, бы умер, так и не выехав ни разу заграницу за всю свою нелёгкую жизнь.

Предатели Родины. Суки.