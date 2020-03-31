Главный инфекционист США предсказал новую волну коронавируса

31.03.2020, 2:48, Новости дня

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что осенью 2020 года Соединенные Штаты столкнутся с новой волной распространения коронавируса.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года. Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», – приводит слова Фаучи ТАСС.

«Мы провели клинические испытания [препаратов]. <…> Важно то, что вакцина в пути, как и многие другие [препараты]», – сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты готовы к возможной второй волне распространения коронавируса. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», – сообщил Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Ранее сербский эпидемиолог, доктор Зоран Радованович предсказал возвращение пандемии коронавируса осенью 2020 года.

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