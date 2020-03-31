 

Главный инфекционист США предсказал новую волну коронавируса

31.03.2020, 2:48, Новости дня

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что осенью 2020 года Соединенные Штаты столкнутся с новой волной распространения коронавируса.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года. Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», – приводит слова Фаучи ТАСС.

«Мы провели клинические испытания [препаратов]. <…> Важно то, что вакцина в пути, как и многие другие [препараты]», – сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты готовы к возможной второй волне распространения коронавируса. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», – сообщил Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Ранее сербский эпидемиолог, доктор Зоран Радованович предсказал возвращение пандемии коронавируса осенью 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / США окажут развивающимся странам помощь в борьбе с коронавирусом

25.03 / У вице-премьера Испании выявили коронавирус

18.02 / Чалый: Те, кто критикует “12 шагов”, рассчитывают на капитуляцию России и хотят от Москвы выплаты репараций и контрибуций. Но это пустые фантазии

20.02 / США и Талибан близки к заключению соглашения о деэскалации

12.03 / “МанСити” и “Реал” не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста

20.03 / ОБСЕ продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине – МИД

04.02 / Учительница из Вологды рассказала о встрече с Путиным

03.02 / Polskie Radio – РФ не оставит попыток интергрировать Белоруссию

14.02 / В аэропорту Одессы задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве – Крищенко

15.02 / Консерваторы США поддержали идею защиты понятия брака в Конституции России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска