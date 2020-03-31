Все больше людей нуждаются в помощи волонтерского движения “Мы вместе”

31.03.2020, 2:35, Новости дня

Желающих помочь пожилым людям во время эпидемии оказалось немало. Но, чтобы не подвергать риску себя и других, волонтеры должны знать, как именно действовать.

В одном зале – студенты, педагоги, спортсмены, юристы и даже политики. Сегодня их объединило одно большое и очень важное дело – они хотят помочь тем, кому в разгар эпидемии труднее всего. Пожилые люди — это зона повышенного риска в связи с инфекцией коронавируса. Оградить их от лишних контактов, купив продукты и лекарства, и позволить не покидать свои дома — главная задача добровольцев движения "мывместе.рф".

Инструктаж волонтеров проходит в центральном штабе на Тверской, здесь же добровольцы получают средства индивидуальной защиты, бейджи и сами заявки. В каждой – адрес, категория товаров и их детальное описание и даже примерная сумма покупки. Ошибиться невозможно. Все действия дополнительно прописаны в чек-листах.

Главные правила – соблюдать дистанцию, постоянно отслеживать свое состояние, не заходить в квартиру к заявителю и выкидывать все средства защиты после каждого посещения. После инструктажа подписание договора и первый выезд.

Сейчас волонтерами движения "Мы вместе" являются почти полтысячи человек. Еще несколько сотен заявок проходят обработку. Можете ли вы помогать два часа в неделю или каждый день – неважно. Горячая линия работает круглосуточно, а количество заявок только растет.

Все звонки стекаются в специально оборудованный колл-центр. Сначала заявителей распределяют по округам, а после – детально прорабатывают анкету с каждым по телефону. Записывают буквально все: магазин, где надо закупиться, марки нужных продуктов и точное количество товара.

В помощи нуждаются не только пожилые. Особенно необходима поддержка врачам. Чтобы бороться с коронавирусом, они работают сверхурочно, постоянно рискуя своим здоровьем. В ближайшие два месяца, а если потребуется и дольше, их полностью будут обеспечивать питаем бесплатно. Крупнейшие компании совместно с благотворителями запустили акцию "Боремся вместе". Каждый день курьеры в специальных средствах защиты, масках и перчатках, будут доставлять большие коробки с едой прямо в медучреждения. Первыми систему опробовали в больницах Юдина и Коммунарки.

Не менее важно обезопасить тех, кто в период карантина продолжает трудится. Это, конечно, относится и к волонтерам. В срочном порядке в регионы отправляются партии медицинских масок. Краснодарский край уже распределил партию из пятисот тысяч единиц. Средства на их закупку выделил краевой бюджет.

Содействие в проведении акции оказывает и Министерство промышленности и торговли. 18 тысяч коробок, в каждой по две тысячи масок, уже доставили и в Ставропольский край. На очереди — Владивосток, Красноярск и Пермь.