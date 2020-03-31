Для лечения слепоты биологи научились производить клетки сетчатки

31.03.2020, 2:20, Новости дня

Команда биологов смогла создать клетки сетчатки для лечения слепоты, которые можно пересаживать пациенту без риска отторжения организмом.

Исследователи изобрели метод производства клеток сетчатки из эмбриональных стволовых клеток. Новый способ позволит проводить лечение слепоты у людей пожилого возраста.

Чтобы клетки не вызывали отторжения, специалисты использовали редактирование генов CRISPR/Cas9 и модифицировали их особым образом. Ученые удалили молекулы класса HLA, которые располагаются на поверхности клеток, чтобы устранить вероятность отторжения клеток.