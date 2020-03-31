Новый коронавирус мог жить рядом с человеком десятилетия

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31.03.2020, 2:18, Новости дня

Ученые уже три месяца пытаются разобраться, каким образом и откуда появился новый коронавирус SARS-CoV-2. Возможно, вирус живет с людьми уже давно, показывает новое исследование. Новая научная работа резко критикует миф о том, что этот патоген был создан в лаборатории. Исследование опубликовано в Nature Medicine.

Ученые проанализировали данные о геномах нового коронавируса и других, близких к нему, коронавирусов. Они пришли к выводу, что участки РНК нового вируса, которые отвечают за синтез белка, отвечающего за связывание с клетками человека, столь эффективны, что могли появиться только вследствие естественного отбора.

«Сравнивая доступные данные о геномах, мы твердо выяснили, что SARS-CoV-2 появился естественным путем», – говорит соавтор исследования иммунолог Кристиан Андерсен (Kristian Andersen).

Наряду с теорией «лабораторного происхождения» нового коронавируса, ученые рассмотрели другие гипотезы. Их интересовало, на каком этапе вирус эволюционировал в опасный патоген, способный вызвать пандемию. Исследователи считают, что вирус SARS-CoV-2 недостаточно сходен с коронавирусами животных, хоть и похож на вирусы летучих мышей и панголинов.

«Отличия коронавирусов летучих мушей и других животных очень сильно недооцениваются», – пишут авторы. Они сделади вывод, что важнейшие изменения вируса произошли не тогда, когда он обитал только в организме животных.

Более вероятной авторам кажется гипотеза, что вирус эволюционировал в организме человека после того, как передался ему от животных

«Постепенные эволюционные изменения в течение годов или десятилетий в конце концов привели к способности вируса распространяться от человека к человеку и вызывать серьезную болезнь», – рассказал директор Национальных институтов здравоохранения в своем блоге.

Ученые отмечают, что сейчас сложно сказать, какая из двух гипотез (развитие вируса в организме животных или людей) верна.



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