От населения ОРДЛО и Крыма скрывают ситуацию с коронавирусом – Минреинтеграции

31.03.2020, 2:10, Новости дня

Российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.

“По состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных”, – говорится в сообщении.

Вместе с этим, врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния с заболеваемостью. Кроме того, лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз “ОРВИ”, информируют в Минреинтеграции.

“По имеющимся данным, во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеют осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях”, – отметили в министерстве.

В то же время оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, Подконтрольное боевикам “министерство здравоохранения ДНР” эту информацию опровергло, писала “Газета.ру”.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский 20 марта говорил, что в ОРДЛО с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, однако без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.