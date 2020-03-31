Массовое экспресс-тестирование во Львове выявило COVID-19 у водителя трамвая

31.03.2020, 2:10, Новости дня

Во Львове во время массового экспресс-тестирования на коронавирус медики выявили два случая инфицирования. Об этом 30 марта в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

“Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно – это результаты именно экспресс-тестов. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения”, – написал он.

Садовый рассказал, что первый случай обнаружили у пациентки 5-й больницы (1965 года рождения.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы.

“Второй случай – водитель трамвая (1970 года рождения), у которой нет никаких симптомов. У женщины взяли материал для ПЦР-теста и отправили домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Сейчас тестируют на коронавирус всех водителей”, – добавил мэр.

‼️Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові. ВАЖЛИВО – це результати саме… Posted by Андрій Садовий on Esmaspäev, 30. märts 2020

27 марта глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий информировал, что Львовская областная государственная администрация совместно со львовским IT-кластером запускают программу массового тестирования населения на коронавирус.

По состоянию на 22.00 30 марта в Украине зарегистрировано 548 случаев инфицирования коронавирусом, 13 из них умерли, восемь выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 30 марта в мире коронавирусом инфицировано 775 тыс. человек, 37 тыс. умерли, выздоровело почти 164 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших – в США, Италии, Испании, Китае и Германии.