Парламент Украины открыл рынок земли. Как голосовали фракции

31.03.2020, 2:10, Новости дня

Ночью 31 марта Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. На сайте парламента опубликовали, как голосовали фракции.

Это решение поддержало 259 парламентариев:

“Слуга народа” – 206 “за”, два “против”, три не голосовали, 35 отсутствовали;

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – два “против”, 23 не голосовали, 19 отсутствовали;

“Европейская солидарность” – 23 “за”, один “против”, трое отсутствовали;

“Батьківщина” – 12 “против”, 12 не присутствовали в зале;

“За майбутнє” – два “против”, 18 отсутствовали;

“Голос” – 13 “за”, семеро не присутствовали;

“Довіра” – 12 “за”, один “против”, четверо отсутствовали;

внефракционные – пять “за”, четыре “против”, двое не голосовали, 10 не присутствовали.

Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут. До 2023 года землю могут покупать только физические лица – украинцы, не более 100 га земли в одни руки. Юридические лица – украинцы смогут покупать землю только с 2023 года по 10 тыс. га в одни руки.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения” 13 ноября 2019 года. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок.

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о банках, является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.