20 minutes – в итальянском доме престарелых российских дезинфекторов встретили аплодисментами

31.03.2020, 1:55, Новости дня

Российские военные провели дезинфекцию пансионата для пожилых в итальянском городе Альбино под аплодисменты его обитателей, пишет 20 minutes. Мэр города поблагодарил Россию за помощь, однако итальянская газета La Stampa напоминает, что в последний раз русские солдаты появлялись в Италии в 1799 году при Суворове, и многие политики и военные опасаются их присутствия в стране.



Reuters

В субботу российский спецназ провёл дезинфекцию дома престарелых около Бергамо в регионе Ломбардия, пишет 20 minutes.

Как рассказывает издание, солдаты прибыли на больших грузовиках цвета хаки с развевающимся флагом России. Перед ними стояла задача очистить от вируса пансион для пожилых людей в окружённом горами городке Альбино, где с 23 февраля в общей сложности умерло 143 человека. Военные с ног до головы были одеты в сплошные голубые и серые комбинезоны и с лицами, полностью закрытыми прозрачными пластиковыми респираторами. Сначала они провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании.

Изнутри две старушки в очках наблюдают за действиями русских солдат с любопытством, к которому примешивается нотка беспокойства. Помощь из Москвы прислали в качестве дружеского жеста в сторону Рима. «Мы начали с наружной стороны благодаря нашему мобильному устройству для дезинфекции», — приводит французская газета объяснения подполковника Андрея Басенова агентству AFPTV. В это время персонал и жители пансионата аплодируют из окон.

Мэр Альбино Фабио Терци особенно оценил поддержку со стороны России: «Мы восхищены этой помощью со стороны наших русских друзей, которые хорошо экипированы и подготовлены для подобных задач». Ежедневная газета La Stampa приводит слова российского посла в Италии о том, что Москва послала в Италию «15 спецрейсов военных самолётов… и 122 специалиста».

При этом не все итальянцы разделяют настроение мэра, отмечает 20 minutes. «Мы не отказываемся от помощи, но нужно также оставаться очень внимательными, — предупреждает в интервью La Stampa генерал Марко Бертолини, бывший глава Оперативного командования межведомственных штабов Италии. — Средиземное море… является полем боя за гегемонию, от Сирии до Ливии. Необходимо избежать того, чтобы кризис в здравоохранении стал военно-политическим противостоянием». Как напоминает итальянская газета, «последний раз русская армия была в Италии в 1799 году*», а теперь, с массовым прибытием российских военных (из которых многие являются старшими офицерами), «страхи усиливаются как в правительстве, так и в военных кругах».



* В 1799 году, состоялось важнейшее событие в истории Италии. За четыре месяца русские войска под командованием А.В.Суворова освободили оккупированную французами страну и тем самым создали предпосылки к ее последующему объединению, состоявшемуся в 1861 году (прим. ИноТВ).