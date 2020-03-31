“Хороший результат”: Трамп высказался о числе умерших из-за коронавируса

31.03.2020, 1:49, Разное

Накануне президент США Дональд Трамп выступил в рамках пресс-конференции. По его мнению, в связи с пандемией коронавируса в Америке могли умереть более двух миллионов человек. Однако власти вовремя приняли необходимые меры по борьбе с распространением инфекции, поэтому жертв оказалось в десятки раз меньше.

По словам главы Белого дома, если говорить о таком масштабе, то пара сотен тысяч граждан – незначительная потеря. “Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали”, – заявил президент Америки.

Трамп отметил, что в ближайшие несколько недель в стране ожидается пик смертности из-за коронавируса. Политик прогнозирует начало восстановления США после пандемии не раньше 1 июля, сообщает РИА ФАН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 10:43 PDT

Глава Белого дома дал распоряжение о продлении мер против распространения коронавируса в мире. По данным VSE42.ru, карантин в стране продлится до 30 апреля.