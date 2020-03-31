Хромосомные поломки: чем грозит беременным заражение коронавирусом

31.03.2020, 1:49, Разное

На каждом сроке беременности могут возникнуть проблемы. В первом триместре происходит формирование всех органов и

систем, начинается образование плаценты. На фоне вирусной инфекции могут

произойти хромосомные изменения, другими словами – поломка

хромосом. Поэтому внедрение в организм вирусной инфекции может привести к порокам развития плода.

“Хромосомные поломки” могут привести к

прерыванию беременности.

Патологии второго и третьего триместра на фоне

вирусной инфекции во многом пересекаются. Во втором триместре это воспаление плаценты (плацентит),

фетоплацентарная недостаточность, угроза преждевременных родов и угроза

рождения больного ребенка.

“Как следствие плацентита может возникнуть

фетоплацентарная недостаточность. Это комплекс нарушений в работе плаценты. То

есть клетки плаценты, какие-то ее доли, выпадают и перестают выполнять свою

функцию. От того, сколько клеток плаценты разрушено, будет зависеть объем

патологических изменений новорожденного. Также фетоплацентарная недостаточность

может грозить опасностью прерывания беременности при сроке до 22-х недель, а

после этого срока – преждевременными родами, – предупреждает Лариса Печинина. – Если беременность сохраняется, а

последствия вируса как-то отражаются на ребенке, мы можем получить маловесного,

иммунодефицитного ребенка, с недоразвитыми легкими и другими основными системами.

Ребенок может иметь многие проблемы периода новорожденности: пневмонию,

менингит, недоразвитие (не вовремя сел, не вовремя пошел). И, конечно, умственное, интеллектуальное и психическое отставание. Специфического лечения

плацентарной недостаточности нет, выявляется и лечится причина”.

Заболевания в период третьего триместра грозит преждевременными родами на поздних сроках (28 недель и

далее), вирусным поражением ребенка, заболеваниями периода

новорожденности. “Преждевременные роды – само по себе означает рождение

маловесного, недоношенного ребенка со сниженным иммунитетом, с недоразвитыми

ведущими системами организма. Ребенок может иметь пневмонию, менингит,

задержки в физическом, умственном и психическом развитии. Если говорить о

непосредственной причине преждевременных родов – то это вирусные амниониты, то

есть поражение околоплодных вод”, – поясняет гинеколог.

Вирусное вторжение может вызвать если не пороки

развития плода, то пороки готовых к жизнедеятельности органов (например, патологии дыхательной,

сердечно-сосудистой и других систем). “Конечно, на третьем триместре

мы боимся вирусных менингитов и всех остальных вирусов. Коронавирус отличается тем, что он атакует нижние дыхательные пути,

вызывая пневмонию, которая плохо выявляется”, – добавляет врач.

Если говорить о

защите от вирусов, то нужно не забывать об элементарных вещах: начиная от правильного питания и

заканчивая здоровым образом жизни. Это достаточное время для сна (9-10

часов), прогулки на свежем воздухе (1,5-2 часа в день до 30-ти недель

беременности обязательно) и, конечно, желательно гулять в местах с малым

скоплением людей. Нужно употреблять продукты, которые содержат витамины группы

С и В. Очень полезны помело, киви, клюква, брусника, шиповник, все виды

капусты. Если это зимнее время и нет достаточно фруктов, то можно есть сухофрукты, орехи. Но все это должно быть дозировано. Надо помнить, что все

хорошо в меру. Также полезно употребление

поливитаминных комплексов для беременных, где все микроэлементы и витамины

сбалансированы и каждый несет свою функцию. Витамины можно принимать на

протяжении всей беременности, они сейчас даже разделяются по триместрам. Все это в

совокупности для профилактики может оказаться достаточным.

Применение любых

витаминов и комплексов нужно согласовать с врачом.

На случай проявления симптомов простуды и гриппа гинеколог рекомендует беременным парацетамол, спрей для носа “Аквалор” или капли в нос “Аква марис” на случай

заложенности носа, “Мирамистин” для полоскания горла, также для горла

“Гексорал”, “Тантум Верде” – это все то, что может подойти

и беременным. Абсолютно безопасны и безвредны для беременных таблетки для рассасывания “Лизабакт”, которые помогают бороться с болью в горле. Что касается жаропонижающих, для беременных разрешен к применению “Панадол” в любых формах.

“Иммуномодуляторы допустимы к применению во время

беременности, это “Генферон лайт” спрей и “Генферон лайт” (ректальные свечи),

их можно применять как с целью профилактики, так и для лечения. И повторю, все

что касается лекарственных препаратов, может применяться только по назначению

врача”, – предупреждает Печинина.

Элементарные вещи: часто мыть руки и придя домой можно

промывать нос мирамистином.

Что касается противовирусных препаратов, то во время беременности принимать их можно только с 36-й недели. На более раннем сроке никакие противовирусные

препараты принимать нельзя. Антибиотики по жизненным показаниям могут

назначаться до 12-ти недель. После 12-ти недель существует группа антибиотиков,

которые применимы во время беременности, но их прием возможен только по назначению врача, как и любой препарат

во время беременности.

Самым сложным и самым страшным осложнением коронавируса для новорожденных Лариса Печинина считает пневмонию. “Коронавирус дает сложные формы

пневмонии, так называемые нижнедолевые. Их очень тяжело прослушать. Для этого

надо делать либо рентген, либо компьютерную томографию, либо магнитно-резонансную томографию. Нижнедолевая пневмония очень тяжело

диагностируется, на рентгене не всегда можно увидеть четкую картину. Наблюдения последнего времени

показывали, что участились случаи пневмонии у новорожденных на фоне полного

здоровья мамы”, – добавила эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT