СКР начал заниматься интернет-фейками о коронавирусе

31.03.2020, 1:18, Новости дня

Генпрокуратура потребовала заблокировать еще несколько публикаций и видеороликов в Интернете c дезинформацией о коронавирусе.

Считаные минуты понадобились ролику, чтобы убедить жителей Подмосковья: после 8 вечера они не смогут выходить на улицу, ведь в регионе ввели комендантский час. И как не поверить, ведь об этом из громкоговорителя объявили полицейские.

"Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Руководством ГУ МВД РФ по МО в отношении полицейских, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки", — заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Власти Московской области предлагают проявить снисходительность к полицейским.

Скорость, с которой пользователи Интернета делают ложные выводы, настораживает. Виртуальная пандемия дезинформации действует по тому же принципу, что и реальная инфекция: при достижении определенного объема липовая информация способна поразить значительную часть популяции. Так, многих жителей Липецка злоумышленники через аудиосообщения смогли убедить в том, что в городской перинатальный центр из Москвы привезли 800 пациентов с коронавирусом, потому что в столице не справляются.

"Первое — блокировать такие IP-адреса. Ну это обычные люди с нехорошей репутацией, так называемые тролли могут это делать целенаправленно. Дальше — морфологический анализ. То есть это список определенных фраз, определенных предложений, которые точно так же анализируются в автоматическом режиме. При всем уважении, разница в борьбе с терроризмом в этом случае небольшая", — говорит генеральный директор компании по разработке программных и аппаратных средств защиты информации Андрей Голов.

Одна из самых популярных тем на ленте информационного агентства "Одна бабка сказала" — число заболевших коронавирусом, которое, якобы, занижено в официальных сводках. За вранье в соцсетях и мессенджерах придется ответить жителям Пензы, Воронежа, Тувы.

Студентка из Иркутска рассылала своим знакомым аудиосообщение. Якобы от знакомых узнала, что в регионе коронавирусом болеют не двое пациентов, а как минимум тридцать. Теперь приходится публично раскаиваться: "Не совершайте такие действия, как сделала я. Я хочу, чтобы вы не распространяли такую информацию, проверяли только в официальных источниках. Ну и паника — это самый жесткий враг".

Студентке и всем физическим лицам, кто решил проявить свою фантазию на теме коронавируса, грозит штраф в 100 тысяч рублей. Куда больше придется заплатить, если в распространении лжи уличат целую организацию.

"Для юридического лица при дезорганизации работы учреждения в случае возникновения паники — это полтора миллиона рублей. Если распространение фейка или ложной информации повлекло дезорганизацию работы, социальных институтов, общественных — это один миллион рублей", — говорит адвокат Олег Цуканов.

А столичному НПЦ дерматологии и косметологии пришлось опровергать дезу о том, что его лаборатория якобы делает экспресс-анализы на коронавирус исключительно для чиновников и богатых людей. По словам экспертов, чтобы не попасть на удочку манипуляторов, нужно подходить к чтению новостей с холодным умом. Ведь информационные вбросы, как правило, рассчитаны на то, чтобы задеть эмоции аудитории, в то время как фактов в них нет.

"Знаете как: "мой знакомый в больнице в Коммунарке…" Вот так пишут эти фейкометы. Рассказывается, что там горы трупов, лечат за деньги только звезд, куча других проблем. И для нагнетания эмоционального фона эти паникеры пишут, мол, у нас отняли телефоны, чтобы мы не делали фото. А в начале сказано, что мне позвонил знакомый из Коммунарки. Понимаете?", — рассказывает журналист, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Деза стала появляться настолько часто, что теперь с ними разбирается специальная рабочая группа Следственного комитета России. Она вычисляет провокационные сообщения не только в соцсетях, но и в мессенджерах, а Роскомнадзор за распространение дезинформации блокирует страницы.