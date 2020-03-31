Рада приняла закон о рынке земли на Украине

31.03.2020, 1:18, Новости дня

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.

За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до 8 млрд долларов, передает ТАСС.

"Я хочу снять маску, чтобы вы увидели мое лицо: у меня тоже очень много вопросов по этой ситуации, у каждого из нас много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после Зеленского трибуну заняла Юлия Тимошенко; она назвала закон аферой, заявила, что власти пытаются его протащить на волне паники, связанной с коронавирусом.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Две фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь" уже заявили, что оспорят принятие этого закона в Конституционном суде, передает РИА Новости.