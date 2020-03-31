 

Инженерный корпус армии США проверяет 114 объектов, которые могут стать больницами

31.03.2020, 1:10, Новости дня

Инженерный корпус армии США (ИКА США) провел оценку почти 100 объектов, в том числе отелей, спортивных арен, конференц-центров, общежитий колледжей и ярмарочных площадок, которые могли бы принимаеть заболевших COVID-19, или лечить неинфицированных лиц, чтобы освободить перегруженные больницы.

Списки потенциальных объектов, которые могут служить медицинскими учреждениями, направляются властями штата в ИКА США, который проводит инспекции.

«В конечном итоге штат принимает решение о том, какой объект использовать, и какой уровень медицинский помощи он будет предоставлять», – заявили Русской службе «Голоса Америки» в Инженерном корпусе армии США. – «Сейчас мы проверяем 20 объектов на предмет потенциального использования в Мэриленде».

Роль ИКА США состоит в том, чтобы предоставлять информацию об инспекции властям штата, а также определять, какие объекты могут или не могут использоваться в качестве альтернативного места оказания помощи, исходя из ряда факторов, включая площадь, потенциальную вместимость, электрические и коммуникационные возможности и многое другое.

«Не все проверенные объекты будут использованы», – подчеркнули в Инженерном корпусе армии США. – «В настоящее время неизвестно, с какими объектами, если таковые вообще будут определены, мы будем иметь дело. Власти штата определяют, что они хотят делать и какими механизмами они хотят воспользоваться».

Ожидается, что несколько объектов будут использованы на этой неделе в таких городах, как Сакраменто, Сиэтле и Чикаго, где в качестве такого объекта был выбран выставочный центр Маккормик Плэйс.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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