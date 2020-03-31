Эксперты установили радиус действия чихания

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31.03.2020, 1:05, Новости дня

Американские ученые обнаружили, что облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего могут образовывать капли жидкости при чихании.

Команда ученых занималась изучением дальности полета капель жидкости при чихании и обнаружила, что воздушно-капельное облако преодолевает расстояние 7-8 метров, а потом оседает на землю. Капли могут также задерживаться в воздухе на несколько секунд или минут.

В новой работе исследователи использовали рапидную камеру, которая сняла процесс распространения капель после чихания. 



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