Эксперты установили радиус действия чихания

31.03.2020, 1:05, Новости дня

Американские ученые обнаружили, что облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего могут образовывать капли жидкости при чихании.

Команда ученых занималась изучением дальности полета капель жидкости при чихании и обнаружила, что воздушно-капельное облако преодолевает расстояние 7-8 метров, а потом оседает на землю. Капли могут также задерживаться в воздухе на несколько секунд или минут.

В новой работе исследователи использовали рапидную камеру, которая сняла процесс распространения капель после чихания.