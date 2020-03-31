В Канаде были обнаружены останки неизвестной рыбы

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31.03.2020, 1:05, Новости дня

Канадские ученые обнаружили останки рыбы, которая имела пальцы вместо плавников.

Команда исследователей обнаружила скелет рыбы, возраст которой, по меркам ученых, составляет 360-390 миллионов лет. С помощью томографа эксперты обнаружили, что скелет имел предплечья и запястья наземных позвоночных.

Также древняя рыба отличалась наличием настоящих пальцев с косточками фаланг, их размер и длина оказались совсем миниатюрными. По мнению ученых, их находка говорит о том, что конечности древних рыб могли далеко продвинуться в сторону сухопутного обитания. 



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