В Канаде были обнаружены останки неизвестной рыбы

31.03.2020, 1:05, Новости дня

Канадские ученые обнаружили останки рыбы, которая имела пальцы вместо плавников.

Команда исследователей обнаружила скелет рыбы, возраст которой, по меркам ученых, составляет 360-390 миллионов лет. С помощью томографа эксперты обнаружили, что скелет имел предплечья и запястья наземных позвоночных.

Также древняя рыба отличалась наличием настоящих пальцев с косточками фаланг, их размер и длина оказались совсем миниатюрными. По мнению ученых, их находка говорит о том, что конечности древних рыб могли далеко продвинуться в сторону сухопутного обитания.