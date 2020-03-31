 

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

31.03.2020, 0:55, Новости дня

Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении штрафа на гражданина, который нарушил условия торговли во время карантина. Об этом говорится на сайте полиции Львовской области.

20 марта в одном из сел Николаевского района полицейские обнаружили гражданина, который торговал на улице из автомобиля “Фольксваген”.

Нарушитель оказался 37-летним жителем города Николаев, его оштрафовали на  17 тыс. грн. 

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля. С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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