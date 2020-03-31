Прилетевшего из Катара украинца госпитализировали в температурой

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31.03.2020, 0:55, Новости дня

Одного из пассажиров рейса Доха – Киев, который находился на обсервации в отеле “Казацкий”, госпитализировали в больницу. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Нацполиции.

Мужчине стало плохо, у него поднялась температура. Сейчас он находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусной инфекцией. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Рейсы PQ398 и PQ396 прибыли из Дохи (Катар) около 2.00 30 марта. Оба рейса выполнила авиакомпания SkyUp. Ими в Украину вернулись туристы с Бали. 

Некоторые пассажиры отказались покидать самолеты, заявив, что во время покупки билетов их не предупредили об обязательной обсервации. Уже в самолетах они узнали, что должны пройти 14-дневную обсервацию либо в отеле “Казацкий” (бесплатно), либо “Пуща Конгресс Отеле” (платно, в зависимости от номера – €169 или €338 за две недели). Украинцы сказали, что готовы оплатить медицинское обследование и тестирование на коронавирус, но не будут поселяться в отелях. 

30 марта СМИ опубликовали документ, который якобы запрещает прилетевшим из Катара украинцам общаться с прессой. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал его фейком.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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