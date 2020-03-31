Рада приняла закон об открытии рынка земли

31.03.2020, 0:55, Новости дня

Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Документ поддержало 259 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

До 2023 года землю могут покупать только физические лица – украинцы, не более 100 га земли в одни руки. Продавать ли землю иностранцам, будет решать народ на референдуме.

Согласно документу, продажа земли россиянам запрещена при любых условиях, а участки в 50-километровой пограничной зоне не продаются.

Юридические лица – украинцы смогут покупать землю только с 2023 года по 10 тыс. га в одни руки.

Банки не будут покупать землю, а только будут иметь возможность взять ее в залог.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения” 13 ноября 2019 года. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок.

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о банках, является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.