Мнение: Извинения Елизаветы
31.03.2020, 0:35, Разное
Извинения жительницы села Коленковцы в районе Черновцов.
Вернувшись из-за границы, она наплевала на карантин и в итоге заразила коронавирусной инфекцией 14 человек – как своих родных, так и соседей.
Теперь публично кается и умоляет соседей не убивать ее детей. Видимо могут, раз понадобилось такое видео.
У нас в Крыму завели первое уголовное дело по факту заражение врача персонажем, который вернулся из-за бугра, скрыл этот факт и пошел к врачу.
Источник: Colonel Cassad
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