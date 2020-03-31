Мнение: Извинения Елизаветы

31.03.2020, 0:35, Разное

Извинения жительницы села Коленковцы в районе Черновцов.

Вернувшись из-за границы, она наплевала на карантин и в итоге заразила коронавирусной инфекцией 14 человек – как своих родных, так и соседей.

Теперь публично кается и умоляет соседей не убивать ее детей. Видимо могут, раз понадобилось такое видео.

У нас в Крыму завели первое уголовное дело по факту заражение врача персонажем, который вернулся из-за бугра, скрыл этот факт и пошел к врачу.