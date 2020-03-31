Один из кардиналов Ватикана заразился коронавирусом

31.03.2020, 0:16, Новости дня

Положительный результат теста на заражение коронавирусом выявлен у генерального викария Рима, 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса, информирует викариат Рима.

Кардинал госпитализирован в римскую больницу «Джемелли» с температурой, передает ТАСС.

«Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия», – сообщил викариат Рима.

Там также отметили, что у кардинала в последнее время не было личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены. При этом в понедельник в ходе частной аудиенции кардинал принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а в воскресенье – мэра Рима Вирджинию Раджи.

В службе печати Святого престола утверждают, что ни один из шести заразившихся коронавирусом в Ватикане не имел контактов с Папой и его ближайшим окружением.

Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило в Италии 100 тыс. человек, из которых более 11,5 тыс. скончались, более 14,6 тыс. излечились.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Позже стало известно, что тест понтифика на коронавирус дал отрицательный результат.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус стал испытанием добродетели верующих.