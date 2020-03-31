 

Саудовская Аравия обваливает цены на нефть

31.03.2020, 0:05, Новости дня

Саудовская Аравия не собирается отступать в ценовой войне, сражаясь за долю на рынке. Она обещает еще одно увеличение экспорта нефти начиная с мая — и все это, несмотря на растущий мировой избыток на фоне резкого падения спроса.

"Королевство намерено увеличить экспорт нефти начиная с мая на 600 тысяч баррелей в день. Общий объем экспорта саудовской нефти должен составить 10,6 миллиона баррелей в день", — сказал представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии в понедельник.

"Это увеличение произошло в результате того, что нефть вытеснил газ как топливо для выработки электроэнергии, а также на фоне снижения местного спроса на нефтепродукты, так как необходимо сократить транспортировки из-за мер предосторожности в попытках ограничить распространение вспышки коронавируса", — отметила Саудовская Аравия, главный производитель ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти.

Ранее в этом месяце королевство заявило о намерении расширить объемы нефти на рынке, увеличив нефтяной экспорт до 10 миллионов баррелей в сутки в мае.

Саудиты, которые начали тотальную ценовую войну за долю на рынке с Россией, когда Москва отказалась проводить более глубокие сокращения, увеличат не только апрельский экспорт с 7 миллионов баррелей в сутки, но и майский экспорт — на 250 тысяч баррелей в сутки с апреля. Согласно последним заявлениям Саудовской Аравии в мае ожидается поставка на уровне 10,6 миллиона баррелей в сутки.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия опровергла сообщения о том, что общалась с Россией по вопросу возможных переговоров о заключении сделки по влиянию на цены на нефть, которые в понедельник продолжали падать. WTI упала на 5,49% до $20,33 за баррель.

По мнению аналитиков, ни одна сделка не спасет рынок прямо сейчас. В ближайшие недели падение спроса может составить 20 миллионов баррелей в сутки или более.



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