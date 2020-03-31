 

Россия учредила компанию “Росзарубежнефть”

31.03.2020, 0:05, Новости дня

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей.

Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.

Ранее компания "Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране, в обмен на 9,6% акций.

Добыча нефти в проектах "Роснефти" в Венесуэле выросла в 2018 году на 7% до 8,63 миллиона тонн, из которых на долю "Роснефти" пришлись 2,7 миллиона тонн. Кроме того, "Роснефть" выступала оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы.

К началу 2019 года долг Венесуэлы перед "Роснефтью" составлял 2,3 млрд долларов, в III квартале 2019 года долг сократился до 800 млн долларов.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являлись "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Формула-1. Россиянин Шварцман представит Ferrari на виртуальном Гран-при Бахрейна

16.03 / У жительницы Кирова оперативно выявлен коронавирус

24.02 / Под Смоленском устроили праздничный салют для одного ветерана

15.02 / Опубликован первый рендер Google Pixel 5

20.03 / Политика: Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

25.02 / Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек

27.03 / Россия внесла в ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом

19.02 / На Украине предупредили об опасности борьбы с советским прошлым

20.02 / Блогеры опровергли миф о «черном небе» над Красноярском

18.02 / КХЛ. “Торпедо” одержало волевую победу над “Спартаком”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска