Россия учредила компанию “Росзарубежнефть”

31.03.2020, 0:05, Новости дня

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей.

Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.

Ранее компания "Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране, в обмен на 9,6% акций.

Добыча нефти в проектах "Роснефти" в Венесуэле выросла в 2018 году на 7% до 8,63 миллиона тонн, из которых на долю "Роснефти" пришлись 2,7 миллиона тонн. Кроме того, "Роснефть" выступала оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы.

К началу 2019 года долг Венесуэлы перед "Роснефтью" составлял 2,3 млрд долларов, в III квартале 2019 года долг сократился до 800 млн долларов.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являлись "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).