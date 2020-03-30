Украина: международная помощь и проблемы экономики

30.03.2020, 23:55, Новости дня

КИЕВ – Украина продолжает получать помощь для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Как сообщает Украины 30 марта пресс-служба президента, из Южной Кореи в республику прибыл самолет со ста тысячами ПЦР-тестов (тестов полимеразной цепной реакции), необходимых для выявления COVID-19.

«Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины. После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, в которых есть надлежащие условия для хранения», – отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

В обращении президента Украины Владимира Зеленского отмечается, что 29 марта в международном аэропорту Борисполь приземлился второй самолет из Китая с тремястами тысячами специальных респираторов и 35 тысячами защитных костюмов для врачей, военных и полицейских.

«Также на борту – почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины. Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом», – отметил лидер Украины.

Он напомнил, что с 31 марта два дополнительных самолета будут регулярно доставлять средства защиты и медицинское оборудование.

«Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек», – сказал президент Украины.

Он напомнил, что Украина «из-за коронавируса фактически оказалась на перекрестке и имеет два пути».

«Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов. Это необходимо для стабилизации экономики государства и преодоления кризиса», – сказал Владимир Зеленский.

Бизнесмены призвали продолжать реформы

Как сообщает Укринформ, Американско-украинский деловой совет (USUBC) обратился к руководству Украины с призывом приложить усилия для получения новой программы МВФ, продолжать масштабные реформы и ни при каких обстоятельствах не допустить дефолта.

«Правительство Украины быстрым и решительным способом должен достичь нового соглашения с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), чтобы укрепить свое экономическое положение в ходе нынешнего беспрецедентного кризиса и позволить Украине в дальнейшем обеспечивать полную платежеспособность за свой суверенный долг», – цитирует Укринформ заявление USUBC.

США окажут помощь в противодействии COVID-19

Посольство США в Украине отмечает, что Государственный департамент США и USAID делают первоначальный взнос из суммы почти в 274 миллионов долларов, предназначенной на экстренную медицинскую и гуманитарную помощь странам, которые в ней нуждаются.

«Украина: более 1,2 миллиона долларов на медицинскую и гуманитарную помощь, которые направят на подготовку лабораторных систем, выявление случаев заболевания и мониторинг ситуации, поддержку технических экспертов для обеспечения готовности и средств реагирования, повышения эффективности информирования о рисках», – подчеркивается в сообщении.

За последние двадцать лет, отмечается на сайте посольства, Соединенные Штаты предоставили почти 362 миллиона долларов долгосрочных инвестиций для системы здравоохранения Украины.

«А общая помощь США за этот же период составляет почти пять миллиардов долларов», – отмечают американские дипломаты.

О мониторинге распространения COVID-19

Вице-президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» Игорь Харченко считает, что главные задачи в борьбе с коронавирусом – уменьшить темпы распространения, проанализировать, какое будет одновременное количество заболевших.

«В этом ключевой момент – у нас при одновременном заболевании, например, десяти процентов, есть ощущение, что наша медицина просто не выдержит», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что не всегда понятна логика действий украинской власти, которая закрывает мелкие магазины и организации, при этом оставляет работать большие продуктовые и некоторые хозяйственные маркеты.

«Мелкие магазины – это малый и средний бизнес, их владельцам было бы легче пережить карантин, если бы они работали и обеспечивали необходимые средства защиты. Похоже на то, что можно принимать правильное решение, но не детализировать процесс его выполнения, и после этого правильное решение принесет негативный результат», – подчеркивает Игорь Харченко.

Игорь Харченко отмечает, что в Украину за последние недели вернулось больше ста пятидесяти тысяч граждан, в том числе, и из стран с распространением COVID-19.

«Они сегодня также могут быть скрытой угрозой, поскольку необходимы гарантии, что все они придерживаются режима самоизоляции. Это сложно проверить, не уверен, что можно проконтролировать все 150 тысяч человек», – утверждает Игорь Харченко.

Отсутствие контроля за прибывшими украинцами может привести к скачку количества заболевших, отмечает политолог.

Экономика и последствия пандемии

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько считает, что украинской экономике будет сложно преодолеть последствия мирового кризиса, связанного с коронавирусом.

«Учитывая, что до коронавируса темпы роста были небольшими, Украина имела плохую динамику развития экономики, у правительства должны быть решения как минимизировать спад. Но мы пока видим не совсем понятную ситуацию с формированием Кабинета министров, некоторую растерянность в действиях. Власть, кажется, еще определяется, какие методы борьбы с коронавирусом предпринимать. Часто это похоже на копирование опыта других стран без желания ориентироваться на свою ситуацию, анализировать то, что происходит у нас», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает помощь Соединенных Штатов для борьбы с коронавирусом в Украине и Молдове как подтверждение настоящих партнерских отношений.

«В данной ситуации любая помощь важна, США не оставляют Украину в сложной ситуации, и мы благодарны за это», – отмечает Максим Хилько