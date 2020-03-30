Трамп продолжает предвыборную риторику на фоне коронавируса

30.03.2020, 23:55, Новости дня

<p>Несмотря на бушующую в стране эпидемию коронавируса, президента Трампа не отпускают мысли о предстоящих в ноябре всеобщих выборах.</p>

<p>«Я не могу себе представить, чтобы какой-нибудь президент приложил больше усилий, чем я», – заявил Трамп в интервью программе Fox & Friends в понедельник.</p>

<p>Президент также выступил с очередной порцией критики в адрес своего вероятного соперника-демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена: «Если бы президентом был Сонный Джо, он бы и не понял, что происходит».</p>

<p>Один из ключевых элементов американских предвыборных кампаний – многолюдные встречи с избирателями – остался лишь в воспоминаниях в связи с продлением рекомендаций по социальному дистанцированию и запретами на массовые мероприятия. И Трамп, и Байден переключились на критические выпады в эфире.</p>

<p>Байден появился в эфире нескольких телетрансляций и новостных ток-шоу, выступая преимущественно из домашней студии в Делавэре. Бывший вице-президент с большим отрывом лидирует по количеству делегатов, которые будут голосовать за него на Национальном съезде Демократической партии, однако его соперник, сенатор Берни Сандерс, пока не проявляет готовности выйти из гонки.</p>

<p>Трамп в воскресенье продлил действие рекомендаций по социальному дистанцированию до конца апреля, хотя еще на прошлой неделе говорил, что хочет вернуть страну в нормальный ритм к Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. Байден, выступая по телевидению незадолго до заявления Трампа, сказал, что президенту пора «перестать думать вслух и начать всерьез задумываться» о том, как его администрация реагирует на пандемию коронавируса.</p>

<p>«Коронавирус – не вина президента, – сказал Байден в эфире программы «Встреча с прессой» на канале NBC. – Но медленная реакция, отсутствие немедленных мер, неспособность сделать то, что нужно было сделать быстро, – эти вещи не могут продолжаться».</p>

<p>«Ему следует послушать ученых, прежде чем говорить. Ему следует прислушаться к экспертам в сфере здравоохранения», – сказал Байден. Трамп, объявляя о продлении ограничительных мер, сказал, что сделал именно это.</p>

<p>В интервью Fox Трамп отметил, что его рейтинги сейчас «выше, чем когда-либо».</p>

<p>Согласно последней сводке опросов по версии сайта Realclearpolitics.com, деятельность Трампа одобрительно оценивают 47,3 процента американцев, а 49,3 процента недовольны его работой.</p>

<p>Опросы также показывают, что за семь месяцев до выборов Байден слегка опережает Трампа, хотя разница слишком мала, чтобы делать выводы: три опроса на прошлой неделе показали, что Байден лидирует с отрывом 2, 3 и 9 процентов.</p>

<p>В 2016 году по количеству голосов Трамп отстал от своей соперницы Хиллари Клинтон на 2 процента, однако одержал победу по результатам голосования коллегии выборщиков.</p>

<p>В интервью Fox Трамп сказал, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо стал бы для него более опасным соперником, чем Байден. Куомо хвалят за его усилия по борьбе с коронавирусом в штате, который пострадал сильнее других, и за ежедневные пресс-конференции.</p>

<p>Трамп заявил, что одна из причин его успеха – помощь федерального правительства.</p>

<p>Президент также выступил с критикой в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в воскресенье заявила, что действия президента стоили США человеческих жизней, поскольку он не сразу признал серьезность угрозы коронавируса и не приложил достаточно усилий для обеспечения больниц необходимым медицинским оборудованием.</p>

<p>«На мой взгляд, она ненормальная, – сказал Трамп. – С этой женщиной что-то не так».</p>