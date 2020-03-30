 

Трамп продолжает предвыборную риторику на фоне коронавируса

30.03.2020, 23:55, Новости дня

<p>Несмотря на бушующую в стране эпидемию коронавируса, президента Трампа не отпускают мысли о предстоящих в ноябре всеобщих выборах.</p>
<p>&laquo;Я не могу себе представить, чтобы какой-нибудь президент приложил больше усилий, чем я&raquo;, &ndash; заявил Трамп в интервью программе Fox &amp; Friends в понедельник.</p>
<p>Президент также выступил с очередной порцией критики в адрес своего вероятного соперника-демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена: &laquo;Если бы президентом был Сонный Джо, он бы и не понял, что происходит&raquo;.</p>
<p>Один из ключевых элементов американских предвыборных кампаний &ndash; многолюдные встречи с избирателями &ndash; остался лишь в воспоминаниях в связи с продлением рекомендаций по социальному дистанцированию и запретами на массовые мероприятия. И Трамп, и Байден переключились на критические выпады в эфире.</p>
<p>Байден появился в эфире нескольких телетрансляций и новостных ток-шоу, выступая преимущественно из домашней студии в Делавэре. Бывший вице-президент с большим отрывом лидирует по количеству делегатов, которые будут голосовать за него на Национальном съезде Демократической партии, однако его соперник, сенатор Берни Сандерс, пока не проявляет готовности выйти из гонки.</p>
<p>Трамп в воскресенье продлил действие рекомендаций по социальному дистанцированию до конца апреля, хотя еще на прошлой неделе говорил, что хочет вернуть страну в нормальный ритм к Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. Байден, выступая по телевидению незадолго до заявления Трампа, сказал, что президенту пора &laquo;перестать думать вслух и начать всерьез задумываться&raquo; о том, как его администрация реагирует на пандемию коронавируса.</p>
<p>&laquo;Коронавирус &ndash; не вина президента, &ndash; сказал Байден в эфире программы &laquo;Встреча с прессой&raquo; на канале NBC. &ndash; Но медленная реакция, отсутствие немедленных мер, неспособность сделать то, что нужно было сделать быстро, &ndash; эти вещи не могут продолжаться&raquo;.</p>
<p>&laquo;Ему следует послушать ученых, прежде чем говорить. Ему следует прислушаться к экспертам в сфере здравоохранения&raquo;, &ndash; сказал Байден. Трамп, объявляя о продлении ограничительных мер, сказал, что сделал именно это.</p>
<p>В интервью Fox Трамп отметил, что его рейтинги сейчас &laquo;выше, чем когда-либо&raquo;.</p>
<p>Согласно последней сводке опросов по версии сайта Realclearpolitics.com, деятельность Трампа одобрительно оценивают 47,3 процента американцев, а 49,3 процента недовольны его работой.</p>
<p>Опросы также показывают, что за семь месяцев до выборов Байден слегка опережает Трампа, хотя разница слишком мала, чтобы делать выводы: три опроса на прошлой неделе показали, что Байден лидирует с отрывом 2, 3 и 9 процентов.</p>
<p>В 2016 году по количеству голосов Трамп отстал от своей соперницы Хиллари Клинтон на 2 процента, однако одержал победу по результатам голосования коллегии выборщиков.</p>
<p>В интервью Fox Трамп сказал, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо стал бы для него более опасным соперником, чем Байден. Куомо хвалят за его усилия по борьбе с коронавирусом в штате, который пострадал сильнее других, и за ежедневные пресс-конференции.</p>
<p>Трамп заявил, что одна из причин его успеха &ndash; помощь федерального правительства.</p>
<p>Президент также выступил с критикой в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в воскресенье заявила, что действия президента стоили США человеческих жизней, поскольку он не сразу признал серьезность угрозы коронавируса и не приложил достаточно усилий для обеспечения больниц необходимым медицинским оборудованием.</p>
<p>&laquo;На мой взгляд, она ненормальная, &ndash; сказал Трамп. &ndash; С этой женщиной что-то не так&raquo;.</p>



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Нефтяной сектор Персидского залива может похудеть на $2 трлн

20.02 / Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

14.02 / Генерал ФСБ потратил служебные миллионы на жилые комплексы вместо погранзастав

20.02 / Прибыль банковской группы “Альфа-банк” по МСФО сократилась в 2019 году в 1,9 раза

04.02 / Социолог Головаха о Богуцкой: Такая культура общения – из прошлого

22.03 / “Крах системы здравоохранения произойдет 25 марта”. Испанские эксперты призвали ужесточить карантинные меры

12.03 / Минздрав России рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Подмосковье

23.02 / Пушков: версия о “подстрекателях” в Новых Санжарах не внушает доверия

18.02 / Бой на Донбассе завершился, противник запросил режим тишины – штаб ООС

24.02 / Йовович показала дочь Ошун в позе эмбриона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска