 

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

30.03.2020, 23:48, Новости дня

Россия учредила новую компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталов в 322,7 млрд рублей для добычи и транспортировки нефти и нефтяного попутного газа.

Согласно базе данных Спарк, уставной капитал «Росзарубежнефти» составляет 322,7 млрд рублей, компания полностью принадлежит Росимуществу. Генеральным директором компании является Николай Рыбчук, передает ТАСС.

Компания зарегистрирована в Москве 28 марта 2020 года, в день, когда стало известно, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов.

Напомним, в прошлую субботу «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.

В тот же день «Роснефть» призвала США выполнить обещания и снять санкции. В Госдепе заявили, что «не анонсируют действия, которые предпринимают в связи с санкциями».



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