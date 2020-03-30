В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка

30.03.2020, 23:43, Новости дня

Повторный тест на коронавирус 21-летней девушки с Броваров (Киевская область), показал, что у нее нет признаков заболевания. Об этом 30 марта в Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.

“Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах”, – отметил он.

По словам мэра, на 30 марта в городе зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом.

Друзі! Маю чудові новини!Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка… Posted by Ігор Сапожко on Esmaspäev, 30. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.