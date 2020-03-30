 

“Страна требует быстрых действий”. Шмыгаль прокомментировал увольнение глав Минздрава и Минфина

30.03.2020, 23:43, Новости дня

30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram, что правительство решило внести в Раду постановления об увольнении министра здравоохранения Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского, так как “страна требует быстрых действий”.

“Емец и Уманский – профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов”, – написал он.

По словам Шмыгаля, его Кабмин работает меньше месяца, но вызовы, с которыми он столкнулся, “не чувствовало на себе ни одно правительство за последние годы”.

“Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц”, – добавил премьер.

Шмыгаль выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.

30 марта на внеочередном заседании парламента депутаты уволили Уманского с должности министра финансов, а Емца – с поста министра здравоохранения, но у Рады не хватило голосов для назначения Марченко министром финансов, а Степанова – министром здравоохранения.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес проекты постановления о назначении Марченко и Степанова. Рада снова собралась на заседание и поддержала эти решения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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