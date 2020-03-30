 

В МВД Украины пообещали пока не штрафовать людей за пикники и отсутствие масок

30.03.2020, 23:43, Новости дня

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке не являются основанием для штрафа. Об этом hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он заявил, что носить маски – это рекомендация государства, из-за их отсутствия полиция может только провести профилактическую беседу. Представитель МВД добавил, что за шашлыки на природе тоже пока штрафовать не будут.

“Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть”, – отметил Шевченко.

Шевченко уточнил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов о нарушении правил карантина.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Главврач Коммунарки рассказал о двух скончавшихся за последние сутки

08.02 / Краткосрочный ущерб от коронавируса для мировой экономики оценили в $280 млрд

20.02 / Поспешный вывод войск США грозит Афганистану новой гражданской войной

10.02 / Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

12.02 / Порошенко: Зеленский может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под “Минск”

15.03 / Не ту Валентину в космос отправили: британцы перепутали Матвиенко с Терешковой

13.02 / Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 214

26.02 / Колонна ядерных “Ярсов” выдвинулась в сторону Москвы

23.02 / Пушков: версия о “подстрекателях” в Новых Санжарах не внушает доверия

17.02 / Угроза не пройдёт – CGTN побывал на первой линии обороны России против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска