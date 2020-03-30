В МВД Украины пообещали пока не штрафовать людей за пикники и отсутствие масок

30.03.2020, 23:43, Новости дня

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке не являются основанием для штрафа. Об этом hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он заявил, что носить маски – это рекомендация государства, из-за их отсутствия полиция может только провести профилактическую беседу. Представитель МВД добавил, что за шашлыки на природе тоже пока штрафовать не будут.

“Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть”, – отметил Шевченко.

Шевченко уточнил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов о нарушении правил карантина.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 770 тыс., из них более 160 тыс. выздоровели, а 36 946 человек умерли.

В Украине на вечер 30 марта подтвердилось 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.