Метеориты рассказали о появлении на Марсе воды

30.03.2020, 23:30, Разное

Учёные из США и Великобритании рассказали о проведённой научной работе, в ходе которой они смогли раскрыть новые данные о появлении на Марсе воды. Как рассказали исследователи, необходимую информацию им предоставили метеориты.

На протяжении многих лет астрономы пытаются выяснить, как на Марсе появилась вода. Пока о жидкости на планете известно немногое. Нет данных даже о том, откуда она взялась в грунтовых породах, и как долго там сохранялась. При этом нет сомнений, вода наверняка сыграла важную роль в формировании космического тела. Сотрудники Аризонского университета провели масштабную работу, собрав наиболее полную базу данных, связанную с марсианской водой. В итоге они начали анализировать изотопные показания за последние 20 лет, благодаря чему смогли сформировать чёткую химическую картину. В этой работе использовали и ту информацию, что получили благодаря марсоходу Curiosity. Не менее важные для исследования материалы позволили получить метеориты ALH 84001 и “Чёрная красавица”.

В ходе опыта учёные получали результаты, указывающие – вода на Марсе имеет один источник возникновения, но это не соответствовало геологическим данным. Если отталкиваться от химических показателей, то выходило, что при смене атмосферы на планете, её кора никак не эволюционировала. В итоге исследователи пришли к выводу, предположив наличие сигнатур изотопов от двух разных источников жидкости. Если же это так, то на Красную планету вода попала из разных источников воды.