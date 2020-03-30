Рэпер Дрейк впервые показал лицо сына от актрисы фильмов для взрослых, который совсем на него не похож

30.03.2020, 23:20, Разное

Новыми – и первыми публичными – фотографиями внебрачного сына Дрейк, который сейчас якобы встречается с 23-летней моделью Имаан Хамаам, поделился сегодня в своем Instagram. На одном из портретов появилась и мать мальчика – порноактриса Софи Брюссо. Музыкант сопроводил галерею трогательным постом:

Сейчас для вас самое важное – подключиться к своему внутреннему свету. Это самое большое открытие из возможных. Поверьте, у вас есть все силы для этого, чтобы это было связано с людьми и вещами, которые приносят вам много радости. Когда вы начинаете погружаться в свои мысли или страхи, то сразу же переключайте свое внимание на что-то яркое. Неважно, что происходило в прошлом или что происходит вокруг нас сейчас, вы всегда можете сделать выбор: вырваться из этого порочного круга страданий и паники, либо открыть свой собственный свет. Имейте в виду, что чьи-то страхи не обязательно должны быть и вашими. Смех – лучшее лекарство, но и слезы тоже могут быть полезны. И не бойтесь никаких осуждений насчет этого. Помните, что вы не одиноки, и если вам нужно напоминание, попросите поддержки, и она появится. И хотя сейчас вокруг нас крутятся противоречивые энергии, вы должны ЗНАТЬ… Все наладится. Но чтобы это произошло, вы должны доверять. У вас есть сердце, и это величайший дар. Невозможно всегда контролировать свое окружение, но когда вы переключаете внимание на то, что вы хотите чувствовать, помощь сама к вам придет.

Также он добавил, что пока находится на расстоянии от своих близких, но верит в скорую встречу. Что это точно означает, пока неясно:

Я люблю и скучаю по своей прекрасной семье и друзьям, и не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем воссоединиться. До тех пор, пожалуйста, не теряйте свой свет.

В одном из своих интервью около года назад канадский музыкант признался, что ему было нелегко принять тот факт, что его сын живет в другой стране со своей мамой. Поэтому он договорился с Софи, чтобы ребенок жил и с ним:

Я хочу иметь возможность объяснить сыну, что произошло. Но ни в коем случае не буду настраивать его против мамы. Что бы ни случилось, я буду испытывать безусловную любовь к матери моего ребенка. И хочу, чтобы сын чувствовал то же самое по отношению к ней.

Дрейк также объяснил, почему так долго скрывал малыша от общественности – слухи о том, что рэпер стал отцом, начали ходить с осени 2017-го, когда Софи опубликовала в соцсетях фото с малышом. За несколько месяцев до этого, в мае того же года, актриса призналась изданию TMZ, что она уже три с половиной месяца беременна от Дрейка.

Просто я очень боялся за свою маму – как она воспримет эту новость? Она знала всех моих девушек лично и была бы рада, если бы кто-то из них родил от меня ребенка. Мне было непросто сказать, что теперь у меня есть сын от девушки, которую она никогда не встречала.

Дрейк и Софи Брюссо с сыном Адонисом

Напомним, от интрижки с французской актрисой фильмов для взрослых Софи Брюссо в октябре 2017 года у артиста родился сын. Об этом Дрейк объявил через свое творчество:

Я не прятал своего ребенка от мира. Я прятал мир от своего ребенка. Я не выкладываю “горячие новости” о себе в своем блоге. Если я о чем-то хочу сказать, я говорю об этом сам… Она не была моей любовницей, как Билли Джин. Но ребенок мой. Вот черт, мы встретились всего два раза. Мне пришлось смириться с тем фактом, что это правда. Теперь вся эта история, будто высечена в камне, с печатью и подписью,

– говорится в тексте его песни Emotionless и о ребенке, и о его биологической матери. А впервые об Адонисе звездный папа лично рассказал лишь в 2018-м:

У него невероятные голубые глаза – детские и огромные. Он уже плавает в бассейне и играет в баскетбол,

– поделился успехами малыша папа, добавив, что отцовство для него – очень волнительный момент:

Все, что я раньше знал, было со слов моего отца. Но когда сам стал отцом, понял, что это совершенно невероятное чувство. Теперь я лучше понимаю свою маму, ее терпение и безусловную любовь ко мне.

Также Дрейк уверен, что в столько юном возрасте мальчик пишет картины не хуже, а даже лучше Пикассо.