 

Отставить диету: Джиджи Хадид поделилась рецептом банановых маффинов

30.03.2020, 23:20, Разное

Карантин – время тренировки новых умений. Так, супермодель Джиджи Хадид после долгих лет борьбы с бодишеймингом, оказавшись на самоизоляции дома, – занялась кулинарией. Никакого “пп” и “зожа” на ее кухне нет и в помине, только поднимающие настроения блюда, как, например, маффины с бананом, рецептом которых она поделилась с подписчиками. 

Ингредиенты:

4-6 бананов
½ стакана растительного маста
½ стакана молока
2 яйца
Щепотка соли
½ чайной ложки ванили
2,5 стакана муки
½ ложки пищевой соды
¾ стакана коричневого сахара
Щепотка корицы

Способ приготовления:

1. В одной миске взбейте бананы, масло, молоко, яйца, соль и ваниль. Во второй миске перемешайте муку, соду, сахар и корицу. Во вторую миску влейте содержимое первой миски, перемешайте деревянной ложкой, не взбивая.

2. Залейте массу в форму для кексов, поставьте в духовку, нагретую до 220 градусов. Уменьшите температуру в духовке до 190 градусов. Выпекайте до золотистой корочки около 25 минут.



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