 

Россияне раскритиковали Шепелева за легкомысленное отношение к коронавирусу

30.03.2020, 23:18, Разное

Мужчина поделился с подписчиками в “Инстаграм” своими соображениями насчет китайской инфекции. Он отметил, что его восхищают публичные люди с COVID-19, которые не скрывают от народа информацию о заболевании. Шоумена радует, что большинство из них описывают коронавирус как грипп и с презрением относятся к панике. 

“В России вообще с откровенными признаниями о состоянии здоровья дело обстоит туго”, – считает Дмитрий Шепелев. Именно поэтому ведущий называет ценностью откровенность звезд. Мужчина уверен, что “разжигать тревогу” в подобной ситуации – преступление. Знаменитость отметила, что нужно иметь мужество, чтобы говорить правду в это непростое время. Напоследок он пожелал своим подписчикам здоровья, сообщает “Телепрограмма.pro”. 

Многие фолловеры не оценили откровения Дмитрия Шепелева. “Дмитрий, Вы очень легкомысленный человек, и это точно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Если “известная персона” болеет в легкой форме, это еще не значит, что болезнь не серьезная”, “Весьма халатно с вашей стороны, как публичного человека, писать о том, что вирус не страшнее гриппа”, “Дима, ты в своем уме?” – написали недовольные. 

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 23 Мар 2020 в 12:29 PDT



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