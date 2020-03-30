Больному коронавирусом Лещенко вынесли вердикт

30.03.2020, 23:18, Разное

Кинжинов считает, что скоро станет известно о болезни еще одной отечественной звезды. Кто именно окажется под ударом COVID-19, таролог не сказал.

Экстрасенс высказался о здоровье певца Игоря Николаева и Льва Лещенко. По его словам, первый выздоровеет. А в отношении второго он вынес неутешительный вердикт. “По поводу оптимистичных прогнозов про Льва Лещенко, я бы не торопился”, – цитирует Александра Кинжинова Teleprogramma.pro.

О том, что исполнитель болен коронавирусом, стало известно чуть менее недели назад. Певец вернулся из США, где подхватил заразу. Лев Лещенко не стал соблюдать необходимый двухнедельный карантин и отправился на съемки передачи “Привет, Андрей”, а затем на день рождения сестры композитора Игоря Крутого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT

Как писали “Дни.ру”, вслед за Львом Лещенко в больнице в Коммунарке, где лечат инфицированных коронавирусом в России, попал Игорь Николаев. К счастью, его тест на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время Льву Лещенко уже лучше, из реанимации его перевели в обычную палату.