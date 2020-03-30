Мнение: О карантине в Севастополе

30.03.2020, 23:16, Разное

О "выходной неделе" в Севастополе.

Сегодня пришлось сходить на пункт пересылки за опоздавшей посылкой – прислали СМС, либо забирайте до 31, либо отправляем назад. Так что самоизоляция такая самоизоляция. Одел "защитные средства" и пошел.

По пути можно было понаблюдать, как соблюдаются распоряжения властей.

1. Людей несколько меньше чем обычно, но сказать, что все сидят по домам, я не могу. Достаточно приличное кол-во бродит по улицам, да и маршрутки идут полупустые – люди в основном без масок.

2. Часть мелких магазинчиков (продуктовых, бытовых, строительных) по пути до пункта выдачи закрыта. Но другая часть работает – как правило продавцы там в масках и перчатках, но в одном тетка была без всяких защитных средств и мило щебетала с пенсионерками.

3. В одном магазине была вывеска "Больше двух не заходить", в другом "Пожалуйста, заходите в масках и перчатках".

4. Люди на улице как правило идут без масок и перчаток, отдельные люди в масках, отдельные в перчатках – чтобы и в маске и в перчатках, таких на перечет (возможно это связано с тем, что их нет в аптеках).

5. На детских площадках пару раз видел скопления детей и пенсионерок с большими мешками продуктов. Без масок и перчаток.

6. По дороге в домах были обильно слышны болгарки и дрели – видимо многие в "выходную неделю" занялись ремонтом.

7. Как минимум 2 заведения,общепита, которые встретились по дороге, работали, точно также как и хлебные/овощные/мясные киоски на остановках (38-я школа, Лебедя, Хрюкина).

8. На выдаче посылки в ОЗОНовской службе доставки сказали, что до 2-го апреля работают по сокращенной программе (с 10 до 5), а потом фиг знает. Персонал на выдаче в масках и перчатках.

9. В целом, выглядит так, что "по рекомендации" работать у нас карантин не будет, хотя возможно это всего-лишь 1-й день и в дальнейшем все будет более строго. Но даже в таком виде, даже сейчас видно, что жизнь в городе несколько изменилась.

10. По приходу само собой защитные средства в пакет и в мусорку, а руки пару раз обработал антисептиком. Не факт что поможет, но формальные рекомендации Роспотребнадзора соблюдены.

Касательно общей ситуации по городу, то сегодня главный инфекционист Севастополя отчиталась о готовности к приему больных:

Главный врач инфекционной больницы Инга Матяж призывает верить только официальной информации.

Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к жителям Севастополя с экстренным заявлением по поводу распространения недостоверной информации о ситуации вокруг COVID-19 в Севастополе.

«В последнее время участились вбросы в сеть Интернет недостоверной информации, что инфекционная больница Севастополя не готова, что больница не справляется с пандемией коронавирусной инфекции. Хочу заявить, что противочумных костюмов у нас достаточно, масок у нас достаточно, противовирусных антибактериальных препаратов и растворов у нас тоже достаточно.

Больница работает в плановом режиме с усиленным санитарно-эпидемиологическим режимом. Сейчас больница не переполнена: в учреждении находится 38 пациентов (обращение было сделано вечером 29 марта 2020 – прим.), из них 5 – с диагнозом COVID-19», – сказала Инга Матяж.

Кроме того, главный инфекционист Севастополя опровергала сведениям, что в больнице якобы не хватает коек.

«В настоящий момент в больнице 202 койки. В наличие 38 пациентов, приемный покой усилен двумя врачебными бригадами. Круглосуточно дежурят два врача, две медсестры и санитарка. Реанимация также работает в полном составе. На всякий случай к этим 202-м койкам мы развернули ещё 60 дополнительных коек», – добавила Инга Матяж.

По её словам, состояние у всех пациентов даже диагнозом COVID-19 – стабильное.

«Хочу призвать всех жителей Севастополя сохранять спокойствие. Призываю не верить различным вбросам. Достоверную информацию можно получить в правительстве Севастополя, в департаменте здравоохранения»

http://sevastopol-news.com/society/2020/03/30/127332.html – цинк

Так что пока у нас по лайтовому варианту все. Но это пока. Посмотрим, как в апреле дела пойдут.

С учетом пожеланий из Москвы распространить столичный опыт на регионы, кое-что из распоряжений Собянина могут и у нас адаптировать, особенно если число заболевших пойдет вверх.