 

Bloomberg: Apple намерена выпустить iPhone c 5G осенью 2020 года

30.03.2020, 23:09, Разное

Ведущий поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg L.P. заявил, что американская корпорация Apple намерена выпустить iPhone c 5G осенью 2020 года.
Один из ключевых партнёров производителя ПК и планшетов, аудиоплееров, телефонов и ПО компания Foxconn, чтобы уложиться в срок, была вынуждена увеличить премии с целью привлечения новых работников, которые необходимы для сборки гаджетов. Однако другая продукция Apple может выйти с опозданием из-за сбоев в цепочке поставок.

Согласно инсайдерским данным, осенью 2020 года американская корпорация представит 4 новых модели iPhone – 5,4-дюймовую, 6,7-дюймовую и пару 6,1-дюймовых. Все девайсы могут получить OLED-дисплей и новый дизайн.

Напомним, ранее ведущая экономическая газета Японии «Nikkei Asian Review» сообщила, что Apple изменит дату релиза iPhone c 5G. Причиной переноса срока выпуска гаджета является пандемия коронавируса, нарушающая глобальный спрос и график разработки продукции американской корпорации.



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