Модель Playboy Ава Карабатич дешево продает откровенные снимки на изоляции

30.03.2020, 23:09, Разное

Модель известного издания Playboy из Хорватии Ава Карабатич, находясь на карантине, начала продавать свои эротические фотографии за довольно небольшие деньги. Об этом она заявила в социальной сети Instagram.

Ава Карабатич готова отправить всем желающим собственные снимки откровенного содержания за 41 фунт стерлингов. В личном микроблоге модель Playboy часто публикует изображение, где предстает перед поклонниками в нижнем белье, но их удаляют модераторы. Знаменитость призналась, что нередко фотографируется обнаженной в кровати, потому как спит без одежды, и хочет показать подобные кадры фанатам.

Ава Карабатич предложила подписчикам делиться эротическими кадрами. Те оценили ее инициативу и восторженно высказались об этом в интернете. Один из фанатов поинтересовался у хорватской звезды, не желает она составить ему компанию в изоляции.