 

Число зараженных коронавирусом в США превысило 150 тысяч

30.03.2020, 22:49, Новости дня

США остается лидером по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число столкнувшихся с болезнью в стране превысило отметку в 150 тысяч.

На втором месте по количеству зараженных остается Италия, в которой более 100 тысяч больных. На третьем — Испания (свыше 85 тысяч случаев). В США зафиксировано почти 157 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Количество летальных исходов скоро достигнет отметки в три тысячи.

Ранее в понедельник, 30 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. На данный момент ситуация в Штатах является весьма удручающей.



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