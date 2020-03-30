 

“Астон Вилла” наказала нарушившего карантин капитана команды

30.03.2020, 22:49, Новости дня

Руководство английского клуба "Астон Вилла" приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина, который был введен в Великобритании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт "львов".

Ранее футболист "Астон Виллы" попал в ДТП. В момент аварии он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Игрок возвращался с вечеринки и врезался в припаркованные автомобили. До этого Грилиш призывал болельщиков клуба оставаться дома и соблюдать карантин.

Уже известно, что деньги от штрафа будут направлены в одну из больниц Бирмингема.



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